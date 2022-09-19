«Динамо» Москва — «Локомотив»: прогноз Павла Лысенкова на матч регулярного чемпионата КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют «Динамо» (Москва) и «Локомотив».
Ставка: победа «Динамо» и ТМ 5.5 за 3.45.
«Очень интересно будет взглянуть на дуэль вратарей. Динамовец Илья Коновалов раньше выступал в «Локомотиве», а вот ярославец Иван Бочаров раньше играл за московское «Динамо».
Прогнозы на все матчи КХЛ — здесь.
В межсезонье произошла рокировка. И если «Динамо» идет вторым в Западной конференции, то «Локомотив» опустился на девятое место, что выглядит как намёк на сенсацию.
Учтём и то, что главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов раньше возглавлял «Локомотив». Вообще это мне показывает, что бело-голубые будут сверхмотивированны.
Я бы в этом матче взял кэф 3.45 на то, что московское «Динамо» победит в основное время, а тотал этого поединка составит меньше 5.5», — сказал Лысенков.
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