«Трактор» — «Авангард»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ в Челябинске

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Трактор» — «Авангард».

Ставка: «Авангард» не проиграет за 1.52.



«Наконец-то это случилось. «Авангард» в конце концов победил, подтвердив народную мудрость «Если долго мучиться, что-нибудь получится». После такой победы, пришедшей на смену череде поражений, возможны два дальнейших сценария. Согласно первому, это была случайная победа над не слишком серьёзным соперником. Дальше ничего особо не изменится, и «ястребы» продолжат мучиться и морально страдать на затянувшемся выезде, проигрывая кому ни попадя. Между прочим, это наиболее вероятный сценарий, как бы он ни был противен омским болельщикам.



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По второму сценарию у «ястребов» после победы вырастут крылья, их уже прорвало и дальше понесёт. Так что держите «Авангард» всемером, поскольку вшестером не удержите. Какой вариант вам по душе?



Лично мне по душе второй, и не столько потому, что «Авангард» этой победой, как ни крути, сбросил с плеч большой психологический груз. Просто он сам по себе достаточно уверенно играет в Челябинске, в том числе и в последнее время, когда «Трактор» вышел на более чем приличный уровень. Из десяти последних «междусобойчиков», прошедших на уральской земле, «Авангард» выиграл шесть. Не особо большое, но всё-таки преимущество, а для гостевой команды вполне даже серьёзное.



Плюс «Трактор» сейчас играет строго по синусоиде, в которой победы чередуются с поражениями. И предыдущий матч суровые челябинцы выиграли. Конечно, система эта рано или поздно сломается, как и любая другая система. Другое дело — почему она должна сломаться именно сейчас?



Всё это вместе заставляет меня предположить, что измученный выездом «Авангард» наберёт в Челябинске как минимум одно очко. Что там может получиться в качестве максимума – думайте сами. Но «ястребы» не должны проиграть», — сказал Лебедев.



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