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«Динамо» Москва – «Локомотив»: ставка Германа Титова на игру КХЛ 19 сентября

«Динамо» Москва – «Локомотив»: ставка Германа Титова на игру КХЛ 19 сентября
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Известный российский хоккеист и тренер, чемпион мира и призёр Олимпийских игр Герман Титов сделал ставку на матч КХЛ «Динамо» Москва – «Локомотив».

Ставка: победа «Локомотива» за 2.62.

«После таких матчей, как субботний с «Витязем» (0 шайб за 65 минут, натужная победа по буллитам), Никитин всё ближе к отставке из Ярославля. Вряд ли он хочет быть уволенным. И для того, чтобы выправить ситуацию, включит режим «жёсткой руки». Мастерства у игроков «Локомотива» немало, а вот желания и дисциплины явно не хватает. Тренер сделает всё, чтобы в Москве его команда показала и то, и другое.

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Поставлю на победу ярославцев. У них больше интересных мастеров в атаке, а пересиживать соперника в обороне и ждать своего шанса Никитин умеет как минимум не хуже Кудашова. Жду результативного матча – минимум пять заброшенных шайб. Ведь Коновалов в прошлом сезоне играл за «Локомотив», Бочаров – за «Динамо». То есть хоккеисты обеих команд прекрасно знают, что надо делать, чтобы забить бывшим партнёрам. Оба голкипера явно не в лучших кондициях, поэтому пропустят они немало. Выбираю ставку «победа «Локомотива» в основное время», — сказал Титов.

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