«Динамо» — «Локомотив»: когда начало матча КХЛ, какой канал покажет в прямом эфире

19 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» (Москва) — «Локомотив». Начало встречи запланировано на 19:30 мск.

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В прямом эфире игру «Динамо» — «Локомотив» можно будет посмотреть на телеканале KHL Prime.

Игра пройдёт в Москве на льду «ВТБ Арены». «Локомотив» потерпел три поражения в четырёх последних играх.

Шансы бело-голубых оцениваются чуть выше: поставить на победу москвичей в основное время в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.30. Успех ярославцев по итогам 60 минут оценивается в 2.62.



Аналитики ждут большого количества голов: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.77, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.00.

Ничья после трёх периодов игры доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.94. Заключить пари на то, что в матче будет сделан хет-трик, можно с коэффициентом 15.00.

10 лучших экспрессов на сегодня.



Прогноз на матч «Динамо» — «Локомотив» с коэффициентом 6.00.



Прогноз с коэффициентом 3.15 на матч «Трактор» — «Авангард».



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Прогноз с коэффициентом 4.34 на матч «Торпедо» — «Витязь».

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