«Динамо» Москва – «Локомотив»: прогноз Максима Лебедева на игру регулярного чемпионата КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Динамо» Москва – «Локомотив».
Ставка: победа «Динамо» за 2.33.
«Локомотив» наконец-то прервал свою серию из трёх поражений. Что примечательно, сделал он это с тем же самым соперником, с которого эта серия началась. И обыграл «витязей» с минимально возможным в современном хоккее счётом – 1:0 в серии послематчевых буллитов.
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То есть в обороне у ярославцев всё более или менее «устаканивается», что при нынешнем тренерском штабе, в принципе, должно было работать с самого начала, но начинает работать только сейчас. Что ж, лучше поздно, чем никогда, тем более что ещё совсем не поздно.
Но вот начать победную серию у «Локомотива», скорее всего, не получится. И дело тут не в «Локомотиве», а в его сопернике. Потому что московских динамовцев в текущем сезоне может обыграть только СКА, а все остальные команды КХЛ вместе пока не наработали даже на одно-единственное очко.
Благодаря питерцам бело-голубые сейчас идут в интересном графике, когда после двух-трёх побед им приходится встречаться со СКА, а значит, проигрывать. Кстати, через два матча бело-голубым предстоит ещё одна поездка в Северную столицу, и она входит в нынешний динамовский график, ну, прямо как слива в попу. То есть по этому графику кудашовцы должны в основное время прихлопнуть «Локомотив» и «Северсталь», а потом поехать за зуботычиной в Питер.
Кстати, статистика личных встреч ничего против динамовской домашней победы над «Локомотивом» не имеет. Правда, ничего и не обещает, поскольку в десяти последних «междусобойчиках», состоявшихся в Москве, «Динамо» одержало шесть побед, а «Локомотив», соответственно, четыре.
Учитывая всё вышеизложенное, а также математическую красоту, предположу, что «Динамо» в весьма непростом матче с умеющей обороняться командой победит в основное время. Матч будет весьма низовым, с тоталом, вряд ли превышающим 4,5. Но «Локомотиву» от этого легче не станет», — сказал Лебедев.
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