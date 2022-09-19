«Адмирал» — «Металлург»: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ

Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев сделал ставку на матч КХЛ «Адмирал» – «Металлург» (Магнитогорск).
Ставка: ТБ 5 за 2.03.
«Многие считали «Адмирал» слабейшей командой сезона, но у них в семи матчах – четыре победы. Две из них – над «олигархами» из Уфы. Понятно, что приморцы вошли во вкус и постараются дать бой «Магнитке». Но не верю в то, что болельщики Владивостока увидят третий подряд сенсационный успех своих любимцев.
Прогнозы на все матчи КХЛ — здесь.
«Металлург» после провального старта взялся за ум и не проигрывает уже 10 дней. К тому же два предыдущих матча вице-чемпионы провели в Хабаровске. А значит, у «Адмирала» не будет привычного козыря в виде нестандартного часового пояса. «Магнитка» гостит на Дальнем Востоке уже шестой день подряд и адаптировалась к раннему началу игр. Уральцы лишь однажды в сентябре ушли с площадки без трёх забитых шайб, да и приморцы сумеют пробить неидеальную защиту «Металлурга». Так что ставку «тотал больше 5 шайб» считаю весьма неплохой», — сказал Плющев.
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