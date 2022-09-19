Эксперты назвали вероятное число голов Кокорина за «Арис» на Кипре

Александр Кокорин в очередной раз пытается перезапустить свою карьеру. Российский футболист в летнее трансферное окно на правах аренды из «Фиорентины» перебрался на Кипр, в клуб «Арис» из Лимасола.
Здесь Кокорин получает игровое время и уже совершил результативные действия: забил один мяч и отдал одну голевую передачу.
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Букмекеры принимают ставки на то, сколько голов забьёт Кокорин за «Арис» в сезоне-2022/2023. Они установили планку на отметке в 6.5 мяча.
Если вы считаете, что Александр отличится 7 раз или больше, то можете сделать ставку с коэффициентом 1.72. Если же российский нападающий забьёт 6 голов или меньше, то сыграет ставка с коэффициентом 2.00.
Гол за «Арис» стал первым для Кокорина за 655 дней. Он так и не смог отметиться результативными действиями за «Фиорентину» в официальных матчах.
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