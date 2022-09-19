Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Эксперты назвали вероятное число голов Кокорина за «Арис» на Кипре

Эксперты назвали вероятное число голов Кокорина за «Арис» на Кипре
Комментарии

Александр Кокорин в очередной раз пытается перезапустить свою карьеру. Российский футболист в летнее трансферное окно на правах аренды из «Фиорентины» перебрался на Кипр, в клуб «Арис» из Лимасола.

Здесь Кокорин получает игровое время и уже совершил результативные действия: забил один мяч и отдал одну голевую передачу.

Прогнозы на все матчи дня — здесь.

Букмекеры принимают ставки на то, сколько голов забьёт Кокорин за «Арис» в сезоне-2022/2023. Они установили планку на отметке в 6.5 мяча.

Если вы считаете, что Александр отличится 7 раз или больше, то можете сделать ставку с коэффициентом 1.72. Если же российский нападающий забьёт 6 голов или меньше, то сыграет ставка с коэффициентом 2.00.

Гол за «Арис» стал первым для Кокорина за 655 дней. Он так и не смог отметиться результативными действиями за «Фиорентину» в официальных матчах.

10 лучших экспрессов на сегодня.

Данни уверен, что Кокорин ещё может заиграть в чемпионате Италии.

Гаджиев: уровень игры Кокорина упал ниже пояса.

Прогноз с коэффициентом 3.25 на матч Шотландия — Украина.

У Абаскаля порвались штаны во время матча с «Локомотивом».

Мостовой одержал первую победу в тренерской карьере.

Экспресс на 19 сентября: Кононов побеждает с Тулой, «Малага» идёт ко дну Экспресс на 19 сентября: Кононов побеждает с Тулой, «Малага» идёт ко дну
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022