Эксперты назвали вероятное число голов Кокорина за «Арис» на Кипре

Александр Кокорин в очередной раз пытается перезапустить свою карьеру. Российский футболист в летнее трансферное окно на правах аренды из «Фиорентины» перебрался на Кипр, в клуб «Арис» из Лимасола.

Здесь Кокорин получает игровое время и уже совершил результативные действия: забил один мяч и отдал одну голевую передачу.



Прогнозы на все матчи дня — здесь.



Букмекеры принимают ставки на то, сколько голов забьёт Кокорин за «Арис» в сезоне-2022/2023. Они установили планку на отметке в 6.5 мяча.

Если вы считаете, что Александр отличится 7 раз или больше, то можете сделать ставку с коэффициентом 1.72. Если же российский нападающий забьёт 6 голов или меньше, то сыграет ставка с коэффициентом 2.00.



Гол за «Арис» стал первым для Кокорина за 655 дней. Он так и не смог отметиться результативными действиями за «Фиорентину» в официальных матчах.



10 лучших экспрессов на сегодня.

Данни уверен, что Кокорин ещё может заиграть в чемпионате Италии.

Гаджиев: уровень игры Кокорина упал ниже пояса.

Прогноз с коэффициентом 3.25 на матч Шотландия — Украина.



У Абаскаля порвались штаны во время матча с «Локомотивом».



Мостовой одержал первую победу в тренерской карьере.