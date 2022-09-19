Прогноз на матч «Трактор» — «Авангард» с коэффициентом 3.15

Представляем вашему вниманию прогноз на матч КХЛ «Трактор» — «Авангард» от авторов Betassist.

Ставка: тотал больше 6.5 гола за 3.15.

Челябинский клуб слабо стартовал в текущем первенстве КХЛ. Только в последнем матче с «Нефтехимиком» (4:0) хозяева одержали победу в основное время. До этого знаменательного события «Трактор» дважды набрал очки в овертайме, а ещё — проиграл четыре из шести встреч в основное время.

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В противостоянии с нижнекамцами отлично проявили себя опытнейший голкипер Илья Проскуряков и Владимир Ткачёв. Страж ворот оформил первый «сухарь» в сезоне, а нападающий отметился дублем. «Трактор» по-прежнему находится вне зоны плей-офф, хотя плотность в турнирной таблице высокая. Одна удачная игра всё исправит.



«Авангард» только в седьмой игре регулярного первенства одержал первую победу. Подопечные Дмитрия Рябыкина выиграли второй спаренный матч у «Барыса» (5:2). Серию поражений удалось завершить благодаря результативной игре Буше и Толчинского. Нападающие вышли на лёд предельно мотивированными, весь матч отрабатывали в обороне и не сторонились силовой борьбы.

В общем, оба клуба начали сезон заметно ниже ожиданий. Неудачи оппонентов связаны с грубыми ошибками в защите и нестабильной игрой вратарских бригад. Отметим, что нападение действует вполне результативно. В четырёх из последних шести встреч «ястребов» забито минимум шесть шайб. Рекомендуем изучить ставку «тотал больше 5.5 шайб» за 2.10.



Любителей сыграть на высоких коэффициентах, возможно, заинтересует ставка «тотал больше 6.5» за 3.15. Дело в том, что в двух последних очных играх в Челябинске было забито минимум семь голов. А вратари у обеих команд категорически не отличаются стабильностью. То есть весьма вероятно, что за хорошей игрой пойдёт плохая.

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