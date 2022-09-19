«Тенерифе» — «Малага»: прогноз на матч испанской Сегунды от «Чемпионата»

Представляем вашему вниманию прогноз на матч испанской Сегунды «Тенерифе» — «Малага», который состоится 19 сентября.
Ставка: победа «Тенерифе» за 1.97.
Матч представителей подвала турнирной таблицы завершает программу 6-го тура второго дивизиона Испании, поэтому уже сейчас можно понять перспективы команд перед перерывом на матчи сборных. «Тенерифе» имеет все шансы подняться на две позиции и оторваться от зоны вылета уже на три очка.
«Малага» точно не опустится на последнее место, потому что несчастный «Мирандес» опять проиграл. Однако может покинуть подвал таблицы при одном важном условии – необходимо обыгрывать «Тенерифе» на выезде.
С этим могут быть серьёзные проблемы, ведь «анчоусы» в этом сезоне вновь очень плохо начали. И ладно бы только по результатам, но с качеством футбола всё тоже печально. Команда Пабло Геде слабо укомплектована практически в каждой линии.
Оборона слишком часто проваливается и много пропускает, только два представителя Сегунды пропустили больше девяти голов. Атака тоже работает слабо, ведь в пяти матчах у «Малаги» всего четыре мяча, три из которых были отправлены в ворота худшего клуба лиги «Мирандеса». В общем, от некогда громкого имени и выхода в плей-офф Лиги чемпионов остались только воспоминания.
«Тенерифе» тоже не является образцом надёжности, но на старте сезона эта команда ещё не пропускала больше двух голов в свои ворота. Кроме того, в родных стенах бело-синие не проигрывали.
В этой встрече едва ли будет много голов, поэтому смело можно брать тотал меньше 2.5 мяча с коэффициентом 1.61. Для экспресса прекрасный вариант. Также стоит признать, что «Тенерифе» сейчас стабильнее и имеет больше шансов на победу – на такой исход дают коэффициент 1.97.
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