Прогноз на матч «Динамо» Москва — «Локомотив» с коэффициентом 6.20

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» Москва — «Локомотив», который пройдёт 19 сентября.

Ставка: победа «Динамо» с форой (-2.5) за 6.20.

Московское «Динамо» не лучшим образом провело предсезонку, зато стартовало в чемпионате прекрасно – пять побед и два поражения. Учитывая проблемы многих топ-клубов (особенно на Востоке), это отличный результат. С 10 очками подопечные Алексея Кудашова занимают второе место на Западе, отставая только от СКА.

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Причём оба поражения бело-голубым нанесли хоккеисты именно питерского СКА – 4:1 в Санкт-Петербурге и 3:2 в Москве. Остальные пять встреч динамовцы выиграли с разницей минимум в две шайбы. Есть подозрение, что с ярославцами разницей в две шайбы дело не ограничится.



«Локомотив» на старте сезона совсем не блещет. В домашнем матче с «Витязем», состоявшемся в субботу, была прервана серия из трёх поражений. Но то, как это произошло, многое говорит о состоянии ярославцев. Победа была одержана в серии буллитов после 65 минут, в которых обе команды не забросили ни одной шайбы!

Бросков у «Локомотива» было очень много, вот только вспомнить по-настоящему опасные моменты довольно трудно. Добавим к этому Илью Коновалова — вратарь родился в Ярославле и долго выступал в системе «Локомотива», перебрался за океан, а теперь защищает ворота «Динамо». Здорово, между прочим, защищает.

Для него это будет особая встреча, так что рассчитывать на подарки атаке «Локомотива» явно не стоит. Поставить на хозяев с форой (-2.5) можно за 6.20. Это, конечно, большой риск. Но давайте взглянем на очные встречи.



За последние три сезона на своей площадке «Динамо» четыре раза обыгрывало «Локомотив» и лишь однажды проиграло. При этом в четырёх из пяти последних матчей соперников в Москве забивалось не менее пяти шайб. Отсюда исходит вариант попроще — тотал больше 4.5 гола за 1.80. Что-то в духе 4:1 с голом в пустые ворота тут вполне вероятно.

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