Дацик — Емельяненко: когда бой, время начала поединка

Российские бойцы смешанных единоборств Александр Емельяненко и Вячеслав Дацик проведут бой по правилам бокса 24 сентября. Начало боя запланировано примерно на 22:00 мск.



Прогнозы на главные матчи дня.



Фаворитом боя считается Вячеслав Дацик. Ставки на Рыжего Тарзана принимаются с коэффициентом 1.65. Победа Александра Емельяненко доступна за 2.45.



При этом букмекеры не исключают ничью. Если победитель не будет определён, зайдёт коэффициент 12.0.



Дацик в последнем поединке одолел бразильца Антониу Силву. Бой завершился уже во втором раунде, когда Вячеслав зажал оппонента у канатов и нанёс ему серию сокрушительных ударов. Рефери пришлось вмешаться в ход поединка и зафиксировать победу Дацика техническим нокаутом.



Последним боем Александра был поединок на голых кулаках с уроженцем США, ветераном смешанных единоборств Джеффом Монсоном. Противостояние состоялось в феврале и завершилось победой Александра решением судей.



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