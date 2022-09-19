Эксперты назвали шансы «Ювентуса» стать чемпионом Италии после неудачного старта

У «Ювентуса» большие проблемы. Безвыигрышная серия команды достигла уже 5 матчей. Команда Массимилиано Аллегри дважды проиграла в Лиге чемпионов, а в Серии А дважды сыграла вничью и в минувшее воскресенье проиграла «Монце» со счётом 0:1.

После 7 туров «Ювентус» идёт лишь на 8-й позиции в чемпионате Италии, набрав 10 очков. Это на 7 меньше, чем у лидеров — «Наполи» и «Аталанты».



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Тем не менее, букмекеры считают, что сбрасывать со счетов «Юве» ещё рано. Поставить на то, что «старая синьора» выиграет чемпионат, можно с коэффициентом 9.00. Выше оценивают шансы «Наполи» (3.30), «Милана» (3.80), «Интера» (4.30) и «Аталанты» (8.00).

При этом шансы команды Аллегри выше, чем у «Ромы» (13.00) и «Лацио» (25.00), несмотря на то что эти клубы выше в турнирной таблице.



В следующем туре Серии А 2 октября «Ювентус» на своём поле встретится с «Болоньей».



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