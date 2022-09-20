«Амур» — «Салават Юлаев»: результат матча КХЛ, кто победил, какой счёт, кто забил

Уфимский «Салават Юлаев» прервал серию поражений в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с хабаровским «Амуром». Зелёные выиграли со счётом 2:0 (2:0, 0:0, 0:0).
На восьмой минуте дебютную шайбу в сезоне оформил Иван Дроздов с передач Александра Хмелевски и Григория Панина. На 12-й минуте преимущество гостей удвоил Николай Кулёмин с передач Александра Хмелевски и Райана Мёрфи.
Вратарь уфимцев Илья Ежов оформил «сухарь», отразив все 19 бросков по своим воротам. С сиреной об окончании матча хабаровчане забили гол, однако после видеопросмотра его отменили, так как он был забит уже после истечения времени игры.
Для «Салавата Юлаева» эта победа стала третьей в сезоне. Уфимский клуб набрал восемь очков и переместился на шестую строчку Востока. «Амур» потерпел третье поражение подряд и упал на девятое место Восточной конференции.
Следующий матч между этими командами пройдёт в Хабаровске 21 сентября. Начало игры — в 12:00 мск.
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