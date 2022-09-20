«Адмирал» — «Металлург»: результат матча КХЛ, какой счёт, кто забил

Магнитогорский «Металлург» на «Фетисов-Арене» одержал победу в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с владивостокским «Адмиралом» со счётом 2:0 (2:0, 0:0, 0:0).

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На пятой минуте счёт открыл Егор Яковлев с передач Брендана Лайпсика и Джоша Карри. На 15-й минуте в большинстве преимущество гостей удвоил Денис Зернов с передач Никиты Коростелёва и Семёна Кошелева.

Вратарь «Металлурга» Василий Кошечкин впервые в нынешнем сезоне отыграл на «ноль».



Для «Металлурга» эта победа стала четвёртой подряд. Магнитогорский клуб поднялся на второе место Восточной конференции. Владивостокский «Адмирал» прервал свою серию побед, насчитывавшую три матча.



Следующая встреча между этими командами пройдёт 21 сентября на «Фетисов-Арене» во Владивостоке. Начало матча — в 12:30 мск.

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