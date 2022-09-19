Киргизия — Россия, 24 сентября: прогноз букмекеров на товарищеский матч

Товарищеский матч между сборными Киргизии и России состоится 24 сентября. Игра начнётся в 17:00 мск на стадионе имени Долона Омурзакова (Бишкек).
Прогноз на матч Киргизия — Россия с коэффициентом 3.46.
Хозяева успешно провели отборочный турнир на Кубок Азии. Сборная Киргизии заняла второе место в группе с Сингапуром, Мьянмой и Таджикистаном, набрав семь очков в трёх встречах. Киргизия уступила первую строчку Таджикистану лишь из-за худшей разницы голов.
Это будет первая очная встреча сборных России и Киргизии в истории, прежде команды не встречались.
Сборная России считается явным фаворитом матча. Ставки на подопечных Валерия Карпина принимаются с коэффициентом 1.27. Шансы сборной Киргизии оценены в 12.0. Заключить пари на ничью предлагается за 6.50.
Победа сборной России с форой (-2.5 мяча) идёт за 2.26.
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Прогноз на матч Шотландия — Украина с коэффициентом 3.20.
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