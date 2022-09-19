Прогноз на матч КХЛ «Сибирь» — «Нефтехимик» с коэффициентом 2.90

Представляем вашему вниманию прогноз на матч КХЛ «Сибирь» — «Нефтехимик», который состоится 20 сентября в Новосибирске.

Ставка: победа «Сибири» + тотал больше 4.5 гола за 2.90.

«Сибирь» выиграла в половине стартовых матчей. Вполне недурно, хотя надо отметить, что тут не обошлось без благосклонности календаря. Обыграли находящийся на дне «Сочи» (2:0), заваливший старт сезона «Авангард» (3:2 по буллитам), а также дважды разобрались с «Куньлунем» — 2:1 по буллитам и 4:0.

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Подопечные Андрея Мартемьянова достаточно активно действуют в атаке, много бросают. Справедливости ради, по большей части от бортов и синей линии. Опасных моментов не так много, что видно по количеству заброшенных шайб — их всего 15. Хотя пропустили ещё меньше — 14.



«Нефтехимик» посыпался на стартовом отрезке. Команда Олега Леонтьева проиграла во всех семи противостояниях. Вроде бы в четырёх из них навязала достойную борьбу, в том числе ЦСКА (4:5 ОТ). При доле везения клуб мог бы разжиться парой побед, но в сухом остатке всего одно очко.

Очень уж слабо команда играет в обороне. Вратари совсем не выручают, полевые не помогают. Добавим к этому ужасные спецбригады. 9 шайб из 31 были пропущены в численном меньшинстве.



Команда Андрея Мартемьянова на родном льду должна справляться с кризисным «Нефтехимиком». Рекомендуем ставку на победу хозяев за 1.81. Вариант посмелее — П1 + тотал больше 4.5 гола за 2.90. Слишком уж много нижнекамцы пропускают.

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