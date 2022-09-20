Прогноз на матч КХЛ «Барыс» — «Автомобилист» от «Чемпионата»

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч КХЛ «Барыс» — «Автомобилист», который пройдёт 20 сентября в Астане.

Ставка: «Автомобилист» победит за 2.28.

«Барыс» не слишком удачно выступил в прошлом сезоне под руководством Юрия Михайлиса. В межсезонье руководство клуба прибегло к ротации, вернув на тренерский мостик белорусского специалиста Андрея Скабелку, под началом которого клуб выдал пару крепких сезонов.

Ещё больше прогнозов на КХЛ — здесь.

«Барсы» оправились после неудачного старта, набрав шесть очков в четырёх последних встречах. Бросков, может, не так много, зато с результативностью полный порядок. 12 шайб за четыре встречи — это хороший результат.



«Ахиллесовой пятой» казахского клуба является оборона. В пассиве команды 27 шайб, шесть из которых были пропущены при игре в меньшинстве (61,1% надёжности — худший показатель в КХЛ). Лишь «Нефтехимик» пропустил больше. Вратари отразили 88,79% из 241 броска. Очень-очень слабо.

Позитив, впрочем, имеется: в последнее время пропускать стали заметно реже, а с «Сибирью» Никита Бояркин и вовсе оформил шатаут. Отдельно заметим, что результат более чем по игре: клуб из Казахстана смотрелся заметно лучше и заслуженно взял два очка.

«Автомобилист» Николая Заварухина набрал 81,3% возможных очков, выиграв в шести матчах из восьми. Сергей Широков и Брукс Мэйсек забросили по шесть шайб. Уральцы невероятно хороши на своём льду, пора бы показать зубы и на выезде. Рекомендуем ставку на победу «Автомобилиста» за 2.28.

10 лучших экспрессов на сегодня.



Прогноз на матч «Динамо Минск» — «Северсталь» с коэффициентом 2.85.



Оцениваем шансы «Куньлуня» на сенсацию в игре с ЦСКА.

Прогноз с коэффициентом 2.90 на матч «Сибирь» — «Нефтехимик».

В Словакии заявили, что имидж хоккея сильно пострадает от возвращения России.