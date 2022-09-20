Прогноз на матч КХЛ «Барыс» — «Автомобилист» от «Чемпионата»

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч КХЛ «Барыс» — «Автомобилист», который пройдёт 20 сентября в Астане.
Ставка: «Автомобилист» победит за 2.28.
«Барыс» не слишком удачно выступил в прошлом сезоне под руководством Юрия Михайлиса. В межсезонье руководство клуба прибегло к ротации, вернув на тренерский мостик белорусского специалиста Андрея Скабелку, под началом которого клуб выдал пару крепких сезонов.
Ещё больше прогнозов на КХЛ — здесь.
«Барсы» оправились после неудачного старта, набрав шесть очков в четырёх последних встречах. Бросков, может, не так много, зато с результативностью полный порядок. 12 шайб за четыре встречи — это хороший результат.
«Ахиллесовой пятой» казахского клуба является оборона. В пассиве команды 27 шайб, шесть из которых были пропущены при игре в меньшинстве (61,1% надёжности — худший показатель в КХЛ). Лишь «Нефтехимик» пропустил больше. Вратари отразили 88,79% из 241 броска. Очень-очень слабо.
Позитив, впрочем, имеется: в последнее время пропускать стали заметно реже, а с «Сибирью» Никита Бояркин и вовсе оформил шатаут. Отдельно заметим, что результат более чем по игре: клуб из Казахстана смотрелся заметно лучше и заслуженно взял два очка.
«Автомобилист» Николая Заварухина набрал 81,3% возможных очков, выиграв в шести матчах из восьми. Сергей Широков и Брукс Мэйсек забросили по шесть шайб. Уральцы невероятно хороши на своём льду, пора бы показать зубы и на выезде. Рекомендуем ставку на победу «Автомобилиста» за 2.28.
10 лучших экспрессов на сегодня.
Прогноз на матч «Динамо Минск» — «Северсталь» с коэффициентом 2.85.
Оцениваем шансы «Куньлуня» на сенсацию в игре с ЦСКА.
Прогноз с коэффициентом 2.90 на матч «Сибирь» — «Нефтехимик».
В Словакии заявили, что имидж хоккея сильно пострадает от возвращения России.
- 20 сентября 2022
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:15
-
09:00
-
08:00
-
07:15
-
07:00
-
06:20
-
05:30
-
04:40
-
03:50
-
03:00
- 19 сентября 2022
-
23:00
-
22:10
-
21:40
-
21:10
-
20:15
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:45