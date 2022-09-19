Эксперты оценили шансы «Спартака» стать чемпионом после победы над «Локомотивом»

Завершился 10-й тур РПЛ сезона-2022/2023, после которого команды уходят на международный перерыв. На данный момент турнирную таблицу возглавляет «Зенит», который по-прежнему никому не проигрывал. Красно-белые отстают на шесть баллов и располагаются на пятой строчке.
Огромное внимание было приковано матчу, в котором на «Открытии Арене» 18 сентября встретились «Спартак» и «Локомотив». Гильермо Абаскаль добыл первую в своей карьере победу в московском дерби. «Спартак» выиграл со счётом 1:0, а автором победного гола стал Александр Соболев.
По итогам десяти туров РПЛ сезона-2022/2023 эксперты оценили шансы команд на чемпионство. На то, что «Спартак» выиграет первенство страны, предлагают коэффициент 21.0, а это примерно 4% вероятности.
Прогресс есть, пусть и малозаметный. Теперь подопечные Абаскаля идут четвёртыми в списке главных претендентов на титул. Выше «Ростов» – за коэффициент 19.0 (вероятность 5%), затем идёт ЦСКА, возможный успех которого оценён в 16.0 (6% вероятности).
Основным кандидатом на чемпионство остаётся «Зенит» и букмекерские конторы не сомневаются в том, что это событие состоится, предлагая коэффициент 1.12 (86% вероятности).
Следующий матч «Спартак» проведёт 2 октября с «Пари Нижним Новгородом» на выезде. Ещё один отличный шанс упрочнить свои позиции в списке претендентов на чемпионство.
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