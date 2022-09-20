«Сибирь» — «Нефтехимик»: время начала матча КХЛ, где смотреть в прямом эфире

20 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» — «Нефтехимик». Начало встречи запланировано на 15:30 мск.

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Игра пройдёт в Новосибирске. В прямом эфире матч «Сибири» и «Нефтехимика» покажет телеканал «КХЛ ТВ».

Явными фаворитами считаются хозяева. Поставить на победу новосибирцев в основное время можно с коэффициентом 1.72, а успех нижнекамцев по итогам 60 минут оценён в 4.48.



Букмекеры уверены, что матч «Сибирь» — «Нефтехимик» получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.77, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.05.

Ничья после трёх периодов игры доступна с коэффициентом 4.10. Гол на первой минуте встречи оценён коэффициентом 12.50.

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