Ислам Махачев — Чарльз Оливейра: дата боя UFC 280, где смотреть в прямом эфире

22 октября в Абу-Даби состоится бой за вакантный чемпионский титул в лёгком весе между россиянином Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой из Бразилии.



Прогнозы на главные события дня — здесь.

Бой Махачев — Оливейра на UFC 280 начнётся не ранее 20:00 мск.

Увидеть бой Махачева и Оливейры на UFC 280 можно будет на телеканале «Матч! Боец». Также все бои карда UFC 280 будут доступны через приложение UFC Fight Pass.



Аналитики выбрали фаворита – это Ислам Махачев. Поставить на победу россиянина можно с коэффициентом 1.55, что приблизительно равно 60% вероятности. Успех бразильца Оливейры эксперты оценили в 2.55 — это примерно 39% вероятности. Если судьи примут решение о ничейном исходе, то сыграет коэффициент 70.00 (1%).



Также можно сделать ставку на тотал больше 2.5 раунда за 1.90. С таким же коэффициентом можно поставить на то, что бой не доберётся до этой отметки.

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