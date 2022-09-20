«Куньлунь» — ЦСКА: прогноз «Чемпионата» на матч КХЛ

Представляем вашему вниманию прогноз на матч КХЛ «Куньлунь» — ЦСКА, который пройдёт 20 октября.

Ставка: победа ЦСКА с форой (-1.5) за 1.70.

Минувшую игровую неделю обе команды завершили уверенными победами над «Сочи», который никак не может покинуть последнюю строчку в конференции. Для «Куньлуня» это была очень важная виктория над главным конкурентом, которая стала первой за шесть игр.

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Стоит отметить, что у подопечных Грега Айрленда есть небольшое преимущество в плане отдыха, ведь они не играли уже четыре дня, а ЦСКА — всего два. Впрочем, это очень слабое преимущество, ибо разница в классе слишком велика.



Команда Сергея Фёдорова пока не позволяет слишком восхищаться своей игрой на старте сезона и добивается результата при не самом сильном календаре. По большому счёту у армейцев пока лишь одна убедительная победа – над «Металлургом» в первом матче (6:2). Две встречи с соперниками уровня первой пятёрки они проиграли – с «Северсталью» (1:4) и «Ак Барсом» (1:5).

Впрочем, дальше будут игры с командами, у которых необходимо забирать по два очка, в том числе и у «Куньлуня». С результативностью у чемпиона проблем нет, в победных матчах красно-синие всегда забивали минимум три шайбы. Это очень важно, ведь хозяева пока не позволяли себе серьёзных провалов в обороне, всего раз пропустив больше трёх голов.

При этом забивает «Куньлунь» с трудом – абсолютно худшая атака лиги (девять голов), которая не умеет отыгрываться. ЦСКА способен победить уверенно, но без сильного разгрома. Возьмём фору -1,5 на гостей с коэффициентом 1.70. Ждём уверенной победы ЦСКА с разницей в пару-тройку шайб.

10 лучших экспрессов на сегодня.



Прогноз на матч «Динамо Минск» — «Северсталь» с коэффициентом 2.85.

Прогноз на матч «Барыс» — «Автомобилист» с коэффициентом 2.27.

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