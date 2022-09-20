«Барыс» — «Автомобилист»: эксперты назвали шансы екатеринбуржцев продлить победную серию

20 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» — «Автомобилист». Начало встречи запланировано на 16:30 мск.
Прогнозы на все матчи КХЛ.
Фаворитами считаются гости. Поставить на победу екатеринбуржцев в основное время можно с коэффициентом 2.24, а успех хозяев по итогам 60 минут оценён в 2.90.
Букмекеры уверены, что матч «Барыс» — «Автомобилист» получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.47, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.70.
Ничья после трёх периодов игры доступна с коэффициентом 4.20. Гол на первой минуте встречи оценён коэффициентом 12.00.
«Автомобилист» подходит к матчу на серии из четырёх побед. Всего у команды шесть побед в восьми матчах и 13 очков в активе. «Барыс» выиграл три из восьми своих встреч, набрав в них семь баллов.
10 лучших экспрессов на сегодня.
Прогноз на матч «Барыс» — «Автомобилист» с коэффициентом 2.27.
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Прогноз на матч «Барыс» — «Автомобилист» с коэффициентом 2.27.
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