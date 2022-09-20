«Куньлунь» — ЦСКА: эксперты оценили шансы китайского клуба прервать серию побед армейцев

20 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» — ЦСКА. Начало встречи запланировано на 19:00 мск.
Прогнозы на все матчи КХЛ.
В прямом эфире матч «Куньлуня» и ЦСКА покажет телеканал KHL Prime. ЦСКА в этом сезоне выиграл пять матчей из семи, набрав 10 очков. Армейцы идут на серии из трёх побед подряд. «Куньлунь» победил в двух встречах из семи, на счету команды пять очков.
Явными фаворитами считаются гости. Поставить на победу армейцев в основное время можно с коэффициентом 1.40, а успех китайцев по итогам 60 минут оценён в 7.30.
Букмекеры уверены, что матч «Куньлунь» — ЦСКА получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.60, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.34.
Ничья после трёх периодов игры доступна с коэффициентом 5.20. Гол на первой минуте встречи оценён коэффициентом 13.00.
10 лучших экспрессов на сегодня.
Оцениваем шансы «Куньлуня» на сенсацию в матче с ЦСКА.
Прогноз на матч «Сибирь» — «Нефтехимик» с коэффициентом 2.90.
Почему минское «Динамо» не остановит «Северсталь» Разина.
Прогноз на матч «Ак Барс» — «Спартак» с коэффициентом 3.01.
Прогноз на матч «Барыс» — «Автомобилист» с коэффициентом 2.27.
- 20 сентября 2022
-
09:15
-
09:00
-
08:00
-
07:15
-
07:00
-
06:20
-
05:30
-
04:40
-
03:50
-
03:00
- 19 сентября 2022
-
23:00
-
22:10
-
21:40
-
21:10
-
20:15
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:00
-
11:37