«Сибирь» — «Нефтехимик»: прогноз Владимира Плющева на матч регулярного чемпионата КХЛ

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев сделал ставку на матч КХЛ «Сибирь» – «Нефтехимик».
Ставка: победа «Сибири» за 1.73.
«Нефтехимик» — главное разочарование стартового отрезка чемпионата КХЛ. Команда ещё ни разу не выиграла, обосновалась на последней строчке турнирной таблицы. Судя по всему, не за горами тот день, когда произойдёт первая тренерская отставка сезона. При той ситуации, в которой сейчас находится клуб из Нижнекамска, рассчитывать на очки в Новосибирске, где «Сибирь» в этом сезоне выиграла два матча из трёх, не приходится. Кроме того, из шести очных встреч на льду сибиряков четыре были за ними, и пусть они чаще побеждали лишь в одну шайбу, тем не менее победа была за ними.
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Так что «Нефтехимик» продолжит свою безвыигрышную серию, а сибиряки возьмут очередные два очка. Коэффициент на победу «Сибири» в оcновное время – хороший подарок для игроков», — сказал Плющев.
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