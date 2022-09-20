«Динамо» Минск — «Северсталь»: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ 20 сентября

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин сделал ставку на матч КХЛ «Динамо» (Минск) – «Северсталь».
Ставка: победа «Северстали» в матче за 2.19.
«Северсталь» — одна из лучших команд сентября в КХЛ. Кроме абсолютного лидера, СКА, команда Разина проиграла только «Автомобилисту» — и то во многом случайно. В моих глазах гости – явный фаворит этой встречи. Легионеры белорусского клуба являются игроками с внушительной суммой мастерства, но в данный момент этот потенциал не воплощается в качество игры.
Прогнозы на все матчи КХЛ.
Просто посмотрите, как выступает в этом сезоне «Динамо». Победы над проблемными соперниками (такими как «Авангард» или «Нефтехимик») – невеликий подвиг. Из Казани минская команда увезла два очка только благодаря ошибкам «Ак Барса». На этом всё, больше похвастать нечем. В то же время «Северсталь» на равных билась в воскресном Петербурге против СКА. Поставил бы на победу гостей в матче», — сказал Емелин.
10 лучших экспрессов на сегодня.
Почему минское «Динамо» не остановит «Северсталь» Разина.
Прогноз на матч «Сибирь» — «Нефтехимик» с коэффициентом 2.90.
Прогноз на матч «Ак Барс» — «Спартак» с коэффициентом 3.01.
Оцениваем шансы «Куньлуня» на сенсацию в матче с ЦСКА.
Прогноз на матч «Барыс» — «Автомобилист» с коэффициентом 2.27.
- 20 сентября 2022
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:45
-
12:00
-
11:40
-
11:15
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:15
-
09:00
-
08:00
-
07:15
-
07:00
-
06:20
-
05:30
-
04:40
-
03:50
-
03:00
- 19 сентября 2022
-
23:00
-
22:10
-
21:40
-
21:10
-
20:15
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30