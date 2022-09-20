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«Динамо» Минск — «Северсталь»: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ 20 сентября

«Динамо» Минск — «Северсталь»: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ 20 сентября
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Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин сделал ставку на матч КХЛ «Динамо» (Минск) – «Северсталь».

Ставка: победа «Северстали» в матче за 2.19.

«Северсталь» — одна из лучших команд сентября в КХЛ. Кроме абсолютного лидера, СКА, команда Разина проиграла только «Автомобилисту» — и то во многом случайно. В моих глазах гости – явный фаворит этой встречи. Легионеры белорусского клуба являются игроками с внушительной суммой мастерства, но в данный момент этот потенциал не воплощается в качество игры.

Прогнозы на все матчи КХЛ.

Просто посмотрите, как выступает в этом сезоне «Динамо». Победы над проблемными соперниками (такими как «Авангард» или «Нефтехимик») – невеликий подвиг. Из Казани минская команда увезла два очка только благодаря ошибкам «Ак Барса». На этом всё, больше похвастать нечем. В то же время «Северсталь» на равных билась в воскресном Петербурге против СКА. Поставил бы на победу гостей в матче», — сказал Емелин.

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