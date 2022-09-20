«Динамо» Минск — «Северсталь»: прогноз Максима Лебедева на игру регулярного чемпионата КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Динамо» Минск — «Северсталь».



Ставка: победа «Северстали» в матче за 2.06.



«Менее недели назад соперники уже встречались друг с другом в Череповце, и для «Северстали» не стало проблемой победить, да ещё с приличным преимуществом. После этого оба соперника успели по разу проиграть, оба — куда более титулованным соперникам, но при этом у минчан волею календаря нарисовались два лишних дня отдыха. И мне кажется, что именно этот факт вполне может оказаться решающим. Потому что играла «Северсталь» в Санкт-Петербурге, крови и нервов было потрачено немерено, удалось даже зацепить одно очко, хотя, конечно же, хотелось два. Теперь из Питера прямиком в Минск, где ждёт хорошо отдохнувшее «Динамо».



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Смотрим статистику личных встреч в Минске, а там для «зубров» — тихий ужас. А именно всего одна победа в 10 последних междусобойчиках. И все поражения либо со счётом 1:2, либо 1:3, особой вариабельности нет. То есть «Северсталь» минский лёд любит, и с этим ничего поделать нельзя.



Таким образом, мы имеем столкновения двух встречных «поездов». На одном из них, конечно же, усталость после матча со СКА. На другом – душераздирающая статистика личных встреч. Вам что милее?



Поскольку я старый и известный приверженец математики и статистики, то мой прогноз будет лежать именно в этой плоскости. «Северсталь» увезёт из столицы братской Беларуси два очка. Как она это сделает и что оставит хозяевам – это вторично. Но два очка увезти должна», — сказал Лебедев.



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