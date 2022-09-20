Прогноз на матч «Динамо» Минск — «Северсталь» с коэффициентом 3.05

Представляем вашему вниманию прогноз на матч КХЛ «Динамо» (Минск) — «Северсталь», который состоится 20 сентября в Беларуси.

Ставка: «Северсталь» победит за 3.05.

Календарь КХЛ подарил «Динамо» и «Северстали» сразу две встречи в течение недели. Игра в Череповце вышла шоковой для динамовцев. Ведя в счёте 2:0 уже к пятой минуте, они сначала позволили «Северстали» сравнять счёт уже в первом периоде, а потом и вовсе расклеились и пропустили ещё три безответные шайбы до финальной серены.

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Андрей Разин приберёг нескольких игроков в следующем матче. И, похоже, не зря. В ослабленном составе «Северсталь» дала бой СКА, который только в третьем периоде отыграл пропущенную в начале встречи шайбу.

Сенсации не случилось – и «Северсталь» пропустила в овертайме, но явно может гордиться собой. СКА на старте сезона очков не теряет, а тут петербуржцам пришлось очень сложно. Далеко не факт, что они смогли бы выиграть, если бы не курьёзный гол.



Заряд уверенности в себе вполне может быть перенесён на «Минск-Арену». Удивительное дело, но начиная с сезона-2014/2015 только в четырёх из 22 очных матчей «Северстали» и «Динамо» выигрывала та команда, которая была хозяином площадки. Поставить на то, что гости не проиграют в основное время, можно за 1.67.



Мы же предпочтём вариант посмелее. На П2 дают больше тройки! Нет, минчане тоже в порядке. А на своём льду — тем более. Но давать такой коэффициент на череповчан, которые очень уверенно чувствуют себя и поберегли нескольких игроков основы в минувшей встрече… Это, пожалуй, перебор.

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