Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Эксперты назвали шансы Златана Ибрагимовича выиграть Лигу чемпионов

Эксперты назвали шансы Златана Ибрагимовича выиграть Лигу чемпионов
Комментарии

3 октября Златану Ибрагимовичу исполнится 41 год, но он не собирается заканчивать карьеру. Сейчас форвард «Милана» восстанавливается после травмы колена, он должен вернуться в строй уже в 2023 году. По словам шведа, он завершит карьеру тогда, когда увидит игрока сильнее себя, но пока таковых нет.

Прогнозы на все матчи дня.

На пути Златана было всякое, но в его коллекции нет победы в Лиге чемпионов. Букмекеры принимают ставки на то, удастся ли шведу выиграть главный еврокубковый турнир до конца карьеры.

Поставить на такое развитие событий можно с коэффициентом 11.00, это примерно 9% вероятности.

Пока что Ибрагимовича даже нет в заявке «Милана» на Лигу чемпионов, но его наверняка туда внесут, если итальянский клуб пройдёт в плей-офф.

Шансы «Милана» выиграть трофей в этом сезоне оценивают коэффициентом 45.00, это около 2% вероятности.

10 лучших экспрессов на сегодня.

Прогноз на матч Киргизия — Россия с коэффициентом 3.46.

Прогноз на матч Шотландия — Украина с коэффициентом 3.20.

Прогноз на матч Польша — Нидерланды с коэффициентом 3.25.

Путин высказался о матче сборной России с Боснией.

Прогноз с коэффициентом 7.50 на матч Хорватия — Дания.

Экспресс на КХЛ с коэффициентом 9.20: Фёдоров побеждает, «Нефтехимик» — как обычно Экспресс на КХЛ с коэффициентом 9.20: Фёдоров побеждает, «Нефтехимик» — как обычно
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022