Эксперты назвали шансы Златана Ибрагимовича выиграть Лигу чемпионов

3 октября Златану Ибрагимовичу исполнится 41 год, но он не собирается заканчивать карьеру. Сейчас форвард «Милана» восстанавливается после травмы колена, он должен вернуться в строй уже в 2023 году. По словам шведа, он завершит карьеру тогда, когда увидит игрока сильнее себя, но пока таковых нет.
Прогнозы на все матчи дня.
На пути Златана было всякое, но в его коллекции нет победы в Лиге чемпионов. Букмекеры принимают ставки на то, удастся ли шведу выиграть главный еврокубковый турнир до конца карьеры.
Поставить на такое развитие событий можно с коэффициентом 11.00, это примерно 9% вероятности.
Пока что Ибрагимовича даже нет в заявке «Милана» на Лигу чемпионов, но его наверняка туда внесут, если итальянский клуб пройдёт в плей-офф.
Шансы «Милана» выиграть трофей в этом сезоне оценивают коэффициентом 45.00, это около 2% вероятности.
10 лучших экспрессов на сегодня.
Прогноз на матч Киргизия — Россия с коэффициентом 3.46.
Прогноз на матч Шотландия — Украина с коэффициентом 3.20.
Прогноз на матч Польша — Нидерланды с коэффициентом 3.25.
Путин высказался о матче сборной России с Боснией.
Прогноз с коэффициентом 7.50 на матч Хорватия — Дания.
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