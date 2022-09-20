Эксперты оценили шансы Овечкина стать лучшим снайпером сезона НХЛ среди россиян

Осталось меньше месяца до старта нового сезона НХЛ. Предсезонные матчи начнутся 24 сентября. Стартовая игра сезона-2022/2023 запланирована на 7 октября, а первое вбрасывание состоится в 20:00 мск. В матче-открытии на льду сойдутся «Нэшвилл» и «Сан-Хосе».

Прогнозы на матчи дня — здесь.

Александр Овечкин продолжает выступать за «Вашингтон» и близок к рекорду Гретцки. Ему не хватает 115 шайб, чтобы догнать легендарного спортсмена. В предыдущем сезоне НХЛ Ови записал на свой счёт 50 голов, став лучшим среди снайперов-россиян. Кирилл Капризов оказался вторым – он забросил в регулярном сезоне 47 шайб.

Никита Кучеров пропустил часть сезона из-за травмы, но в конечном итоге забросил 25 шайб, что в два раза меньше, чем у Александра Овечкина. Никита продолжает выступать за «Тампа-Бэй», вместе с которой дважды выигрывал Кубок Стэнли.

Эксперты не сомневаются, что Овечкин превзойдёт Кучерова по результативности. На то, что Александр станет лучшим снайпером в НХЛ по итогам сезона-2022/2023 среди россиян, предлагают коэффициент 1.85.

Аналитики уверены, что есть шанс побороться за это звание у Кирилла Капризова, лидера «Миннесоты». На его возможный триумф предлагают поставить с коэффициентом 2.10.

Шансы Никиты Кучерова стать лучшим снайпером в НХЛ среди россиян оказались заметно ниже. Эксперты утверждают, что у него не получится конкурировать с опытным Овечкиным и молодым Капризовым. В итоге букмекерские компании предложили на успех Куча коэффициент 8.00.

К слову, Никита никогда не забрасывал больше 41 шайбы за регулярный сезон, а его соотечественник – Овечкин – в лучшие времена забивал и 65 голов за сезон-2007/2008.

10 лучших экспрессов на сегодня.

Прогноз с коэффициентом 3.70 на матч «Торпедо» — «Трактор».

Новиков: российский хоккей улетел в космос.

Почему «Спартак» разгромно проиграет «Ак Барсу».

Прогноз с коэффициентом 3.10 на матч «Сочи» — «Авангард».

Нападающий «Колорадо» стал самым высокооплачиваемым хоккеистом мира.