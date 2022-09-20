Прогноз на матч «Амур» — «Салават Юлаев» с коэффициентом 4.10

Представляем вашему вниманию прогноз на матч КХЛ «Амур» — «Салават Юлаев», который состоится 21 сентября в Хабаровске.
Ставки: тотал меньше 4.5 гола за 1.78, обе забьют — нет — за 4.10.
Календарь предлагает болельщикам посмотреть подряд два матча между «Амуром» и «Салаватом Юлаевым» в Хабаровске. Первая игра завершилась трудовой победой гостей со счётом 2:0. Вадим Епанчинцев постарался максимально настроить своих подопечных на агрессивный хоккей — не вышло.
Хоккеисты из Уфы дважды в первой двадцатиминутке пробили оборону «Амура» и разрушили попытки хозяев сравнять счёт. Несмотря на победу, «Салават Юлаев» стартовал в регулярном первенстве сезона-2022/2023 нестабильно. По итогам восьми встреч у гостей в активе восемь очков. Болельщики, разумеется, рассчитывали на большее.
Подопечные Виктора Козлова выиграли три матча и пять ледовых баталий отдали сопернику. К защите зелёных нет претензий, но вот 15 заброшенных шайб — откровенно слабый результат. В минувшей встрече с «Амуром» порадовал «сухарём» голкипер Илья Ежов. Это первый матч в сезоне для «Салавата Юлаева» без пропущенных шайб.
Хоккеисты «Амура» с большим трудом создают и реализуют опасные моменты. Каждая заброшенная шайба стоит дорого. Схожие проблемы испытывает «Салават Юлаев». Они забрасывают в среднем за игру меньше двух шайб. История очных встреч соперников также не располагает к результативной игре. Учитывая вышеизложенное, рекомендуем изучить тотал меньше 4.5 шайбы за 1.78.
Любителей сыграть на высоких коэффициентах, возможно, заинтересует ставка «обе забьют — нет» за 4.10. Отметим, что в двух из трёх последних игр «Амура» в Хабаровске одна из команд не забила.
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