«Барыс» — «Автомобилист»: результат матча КХЛ, какой счёт, авторы голов

20 сентября в Астане в матче КХЛ местный «Барыс» принимал екатеринбургский «Автомобилист». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0 (2:0, 0:0, 0:0). Казахстанской команде удалось прервать серию побед екатеринбуржцев из 4 матчей.
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На шестой минуте Энтони Луис, реализовав численное большинство, вывел астанинскую команду вперёд. Очки за результативные передачи на свой счёт записали Джереми Бракко и Джесси Грэм. На 19-й минуте Аркадий Шестаков удвоил преимущество казахстанской команды.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» 22 сентября в Новосибирске сыграет с «Сибирью». «Барыс» 24 сентября встретится в Череповце с местной «Северсталью».
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