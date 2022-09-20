«Адмирал» — «Металлург»: прогноз на матч КХЛ 21 сентября

Представляем вашему вниманию прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» — «Металлург». Встреча пройдёт 21 сентября во Владивостоке.

Ставка: «Металлург» победит за 1.77.

«Адмирал» по итогам прошлого розыгрыша КХЛ финишировал на предпоследнем месте в сводной таблице КХЛ. Руководство клуба не стало прибегать к ротации на тренерском мостике, продолжив сотрудничество с Леонидом Тамбиевым. Доверие принесло плоды. Особенно на фоне очень недурной (по меркам имеющихся ресурсов, разумеется) работы по изменению состава.

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«Моряки» выиграли в четырёх встречах при четырёх поражениях. А этого хватает, чтобы уверенно входить в зону плей-офф. Команда очень активна, совершает почти по 30 бросков за встречу. Реализация, правда, не лучшая. Зато в обороне красота.

Вратари отражают 94,64% бросков — поразительная статистика. В пассиве команды 12 шайб, семь из которых были пропущены при игре в меньшинстве (79,4% надёжности при численном преимуществе соперника). В равных составах «моряки» не дают спуску никому.



«Металлург» оправился после неудачного старта. Прошлогодний финалист Кубка Гагарина выиграл в четырёх последних матчах и поднялся на второе место на Востоке. За восемь матчей «сталевары» забросили 24 шайбы, шесть из которых при игре в большинстве.

В целом «Металлург» более чем эффективно использует лишнего, реализовав шесть моментов из 22 — 27,3% эффективности (четвёртый показатель в КХЛ). Вратарская бригада после бледного старта также добавила. В общем, ход «лисы» набрали, а разница в уровне исполнителей очевидна. При таких раскладах рекомендуем ставку на победу «Металлурга» за 1.69.

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