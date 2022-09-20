Эксперты оценили шансы ЦСКА выиграть Кубок Гагарина после поражения «Куньлуню»

В Мытищах на стадионе «Арена-Мытищи» закончился очередной матч чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором «Куньлунь Ред Стар» принимал московский ЦСКА. Встреча завершилась победой номинальных хозяев в овертайме со счётом 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 1:0).

Лучшие прогнозы на КХЛ — в одном месте.

Мнение экспертов после сенсационного поражения армейцев изменилось. Теперь на то, что ЦСКА выиграет Кубок Гагарина, предлагают коэффициент 6.00. Это ниже, чем на СКА, который теперь оценивают в 5.00. Основным претендентом на победу в текущем сезоне считают по-прежнему «Ак Барс», и эксперты предлагают поставить на это событие с коэффициентом 3.50.

До встречи с китайской командой шансы армейцев на Кубок Гагарина оценивались выше, чем петербуржского клуба. Кроме того, букмекерские компании предлагают сделать ставку на то, что ЦСКА точно не выигрывает трофей этого сезона, за 1.13.

Подросли шансы «Куньлуня», но в любом случае они минимальны. Если внезапно «драконы» выиграют Кубок Гагарина, то сыграет коэффициент 250.0. Тем не менее вероятность китайского клуба на триумф теперь выше, чем у «Витязя», на который можно поставить за коэффициент 300.0.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь Ред Стар» 24 сентября в Магнитогорске сыграет с «Металлургом». ЦСКА 26 сентября примет «Спартак».

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