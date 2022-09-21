Прогноз на матч «Торпедо» — «Трактор» в КХЛ с коэффициентом 3.70

Представляем вашему вниманию прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» — «Трактор».
Ставка: «Торпедо» победит и тотал меньше 5.5 гола за 3.70.
«Торпедо» неважно выступило в минувшем сезоне. Подопечные Дэвида Немировски финишировали на девятой строчке в конференцие. От границ зоны плей-офф нижегородцев отделили пять очков. Руководство клуба прибегло к ротации на тренерском мостике.
Место канадского специалиста занял Игорь Ларионов. Под началом экс-тренера сборной России «Торпедо» выиграло в пяти матчах и дважды проиграло с минимальной разницей в счёте. Пожалуй, такого дебюта в Нижнем Новгороде не ждали даже в самых смелых мечтах.
Автозаводцы достаточно эффективно реализовывают большинство. Игроки забросили девять шайб в 37 моментах с лишним игроком на льду (27,0% эффективности — шестой показатель в КХЛ). В целом торпедовцы крайне продуктивны в атаке, забросив за семь игр 25 шайб. Лишь СКА и «Автомобилист», сыгравшие на матч больше, имеют лучшие показатели результативности.
«Трактор» же, напротив, видится одним из главных разочарований старта сезона. Подопечные Анвара Гатиятулина неважно играют в обороне. За восемь матчей вратари отразили 190 бросков из 212 нанесённых в створ ворот (89,62%). В пассиве команды 22 шайбы после восьми матчей, девять из которых были пропущены в меньшинстве (66,7% надёжности).
Изменения назревали — в Гарипова перестали верить, зато Хэммонд накануне прибыл в Россию. Впрочем, какое-то время опытному канадцу точно потребуется. А пока «Трактор», похоже, продолжит страдать. При таких раскладах рекомендуем ставку на победу «Торпедо» за 2.43. Стоит присмотреться к пари на победу хозяев через тотал меньше 5.5 шайбы за 3.70.
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