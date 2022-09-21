Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Динамо» Минск — «Северсталь»: результат матча КХЛ, как сыграли, какой счёт

«Динамо» Минск — «Северсталь»: результат матча КХЛ, как сыграли, какой счёт
Комментарии

20 сентября в матче КХЛ минское «Динамо» принимало череповецкую «Северсталь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 (1:0, 2:2, 0:0).

Прогнозы на все матчи КХЛ.

На восьмой минуте Павел Варфоломеев вывел минчан вперёд. На 32-й минуте Игорь Гераськин с передачи Егора Морозова сравнял счёт. Через 31 секунду динамовцы вновь вышли вперёд благодаря голу Сергея Сапего. На 35-й минуте Робин Пресс, реализовав численное большинство, вновь восстановил равенство в счёте. Всего 34 секунды понадобилось «Динамо», чтобы забить третий гол. Гол забил Виталий Пинчук.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» в Уфе сыграет с «Салаватом Юлаевым». «Северсталь» примет «Барыс». Оба матча состоятся 22 сентября.

10 лучших экспрессов на сегодня.

Прогноз на матч «Амур» — «Салават Юлаев» с коэффициентом 4.10.

Прогноз на матч «Торпедо» — «Трактор» с коэффициентом 3.70.

Почему «Адмирал» ничего не сможет противопоставить «Металлургу».

Нападающий «Колорадо» стал самым высокооплачиваемым хоккеистом мира.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022