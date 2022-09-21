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«Ак Барс» — «Спартак»: эксперты назвали шансы команды Знарка вновь обыграть красно-белых

«Ак Барс» — «Спартак»: эксперты назвали шансы команды Знарка вновь обыграть красно-белых
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21 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» — «Спартак». Начало встречи запланировано на 19:30 мск.

Прогнозы на матч «Ак Барс» — «Спартак» с коэффициентом 3.01.

В прямом эфире матч «Ак Барса» и «Спартака» покажет телеканал «Матч ТВ». Команды уже встречались 3 дня назад, в той игре победили казанцы 4:1. «Ак Барс» в этом сезоне выиграл пять матчей из семи, набрав 11 очков. «Спратак» победил в четырёх встречах из восьми, на счету команды 10 очков. Красно-белые уступили в 3 своих последних матчах.

Явными фаворитами считаются хозяева. Поставить на победу казанцев в основное время можно с коэффициентом 1.59, а успех москвичей по итогам 60 минут оценён в 5.80.

Букмекеры не уверены, что матч «Ак Барс» — «Спартак» получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.06, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.80.

Ничья после трёх периодов игры доступна с коэффициентом 4.50. Гол на первой минуте встречи оценён коэффициентом 15.00.

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