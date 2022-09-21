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«Сочи» — «Авангард»: эксперты назвали шансы омичей одержать третью победу подряд

«Сочи» — «Авангард»: эксперты назвали шансы омичей одержать третью победу подряд
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21 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» — «Авангард». Начало встречи запланировано на 19:30 мск.

Прогнозы на матч «Сочи» — «Авангард» с коэффициентом 3.10.

В прямом эфире матч «Сочи» и «Авангарда» покажет телеканал «КХЛ ТВ». «Авангард» стартовал с 6 поражений, но смог переломить ситуацию и выиграл две встречи подряд. У омичей в активе 5 очков. «Сочи» выиграл всего один матч из семи, набрав 2 очка. Серия поражений южан насчитывает 3 матча.

Явными фаворитами считаются гости. Поставить на победу омичей в основное время можно с коэффициентом 1.63, а успех сочинцев по итогам 60 минут оценён в 4.60.

Букмекеры уверены, что матч «Сочи» — «Авангард» получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.53, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.50.

Ничья после трёх периодов игры доступна с коэффициентом 4.70. Гол на первой минуте встречи оценён коэффициентом 12.50.

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