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«Амур» — «Салават Юлаев»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

«Амур» — «Салават Юлаев»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ
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Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Амур» — «Салават Юлаев».

Ставка: победа «Салавата Юлаева» за 2.15.

«В Хабаровске «Салават» не стал изобретать велосипед. Черную серию поражений надо было прерывать любым способом, и уфимцы выбрали практически беспроигрышный способ. «Амур» был не то чтобы обыгран, а скорее удавлен на классе. Обе шайбы были заброшены, по сути, в самом начале игры, после чего гости спокойно играли на удержание, предпочитая для собственного спокойствия делать это подальше от своих ворот. У хабаровчан не было ровным счетом никаких серьезных аргументов для того, что переломить счет. Оставалось надеяться на счастливую случайность, но и она в этот день хабаровчан не посетила.

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Думается, что сценарий второго матча вырисовывается достаточно четко, и вряд ли он сильно будет отличаться от первой игры. Классом «Салават» превосходит, причем в некоторые моменты очень сильно. «Амур», конечно, при своей публике вытягивает из себя все, что только может, но этого все равно не хватает. Поэтому если у дальневосточников не будет шальной прухи, причем шайбы этак на три, то и вторая игра по своему результату мало чем будет отличаться от первой.

Но на шальную пруху закладываться бессмысленно. Поэтому победа «Салавата» в основное время, в весьма низовом матче, тотал которого вряд ли превысит 3,5. Некому его там превышать», — сказал Лебедев.

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