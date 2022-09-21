«Адмирал» — «Металлург» Мг: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Адмирал» — «Металлург» Мг.



Ставка: «Адмирал» не проиграет за 2.11.



«Ну, в общем-то, «Адмирал» в первой спаренной игре сделал все, что мог. «Магнитка» к третьему дальневосточному матчу прилично подсела, но на результатах это пока не отражается, поскольку класс магнитогорцев изрядно превосходит класс обоих дальневосточных команд. Выручил он уральцев и на этот раз, поскольку статистически они игру-то проиграли. Но счет-то на табло говорит о противоположном.

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Поскольку «Магнитка» с каждым последующим выездным матчем играет все тяжелее, правильным будет предположить какой-нибудь достаточно неожиданный результат. Нет, разгрома гостей, скорее всего, не будет, во Владивостоке, в принципе, некому громить нынешнюю «Магнитку». Но вот вцепиться в результат и что-то в итоге выгрызть «Адмирал» вполне может. И тут, конечно, на первый план выходит удача. Потому что если Вася Кошечкин продолжит столь же крепко держать Фортуну, сами знаете, за что, то в этом случае «адмиралам» уже ничего не поможет. Но стоит ему ошибиться разок-другой…



Предположу, что одно очко «Адмирал» во втором матче должен зацепить. Причем в качестве программы-минимум. Повезет – может быть и больше. Но в основное время хозяева не проиграют, в этом и заключается мой прогноз на этот поединок», — сказал Лебедев.



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