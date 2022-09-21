«Ак Барс» — «Спартак»: прогноз Павла Лысенкова на матч КХЛ в Казани

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют «Ак Барс» и «Спартак».



Ставка: победа «Ак Барса» и ТМ 5.5 за 2.09.



«Эти команды встречались не далее как в воскресенье – матч проходил в Москве в «Мегаспорте». И что мы увидели? «Спартак» держался до середины первого периода, но пропустил две шайбы за две минуты – отличились Василий Токранов и Александр Радулов.



Прогноз на матч «Ак Барс» — «Спартак» с коэффициентом 3.01.



В третьем периоде этот результат дошлифовал Кирилл Семенов, сделав дубль. А когда при счёте 0:4 отличился Дмитрий Кугрышев, отобрав сухарь у Амира Мифтахова за 17 секунд до конца матча – это уже ничего изменить не могло (1:4).

Конечно, у «Ак Барса» есть ахиллесова пята – все 29 попыток забить в большинстве не привели к успеху. Какой-то нонсенс. С другой стороны, вечно так быть не может, и Казань может прорвать именно в среду.



«Спартак» частенько хватает удаления, и не просто так главный тренер Борис Миронов заявляет, что будет штрафовать своих игроков.



Но главное, что у «Ак Барса» гораздо больше звёзд. И пусть пока Олег Знарок говорит, что команда не нашла свою игру, Казань может и должна в этом матче побеждать. При этом «Спартак» не обязательно пропустит много шайб, а постарается держать оборону.



Я бы взял в этом матче кэф 2.09 на то, что «Ак Барс» победит в основное время, а тотал этой игры составит меньше 5,5», — сказал Лысенков.



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