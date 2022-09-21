«Сочи» — «Авангард»: ставка Дарьи Мироновой на игру регулярного чемпионата КХЛ

Известная журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч КХЛ «Сочи» — «Авангард».
Ставка: ТБ 5 за 1.67.
«У «Авангарда» после шести поражений кряду что-то заработало. Команда одержала две победы, забросив минимум три шайбы в каждом матче. Наконец-то «ястребы» поняли, что нужно производить больше, чем пропускать. С приeздом Боба Хартли в Россию начали забивать легионеры и все те, кто должен (кроме Ткачева). Пропал из ворот Галимов. Но успех над раненым «Трактором», который делает 14 бросков за игру, сложно назвать большим достижением. Это была битва аутсайдеров.
Прогноз с коэффициентом 3.10 на матч «Сочи» — «Авангард».
«Сочи» и «Авангард» выдали серию грязных матчей в период предсезонки, поэтому многие ожидают продолжения драк, удалений, сумбура. Учитывая и то, что лига сделала зачинщикам предупреждение, не удивлюсь, если игра получится обыденной. По Сочи развешаны анонсы матча, народ завлекают в партер. «Леопарды» одержали лишь одну победу в семи играх, на хороший хоккей расчитывать не приходится: 12 голов забито, 23 шайбы пропущены. «Сочи» уверенно сидит на последней строчке Запада, а на Востоке хуже «Авангарда» себя чувствует только «Нефтехимик». Ещё одна битва аутсайдеров должна сопровождаться эмоциями и задором. Главное, чтобы не перебарщивали судьи. Если на предсезонке борцы Назарова проигрывали основную часть драк, но возня против «Куньлуня» показала, что навыки ведения боя выросли. Выбираю ТБ 5», — сказала Миронова.
Ещё больше прогнозов на КХЛ.
10 лучших экспрессов на сегодня.
Прогноз с коэффициентом 3.70 на матч «Торпедо» — «Трактор».
Роман Ротенберг: Россия сделает всё от неё зависящее, чтобы сыграть на Кубке мира.
Прогноз на матч «Ак Барс» — «Спартак» с коэффициентом 3.01.
Нападающий «Колорадо» стал самым высокооплачиваемым хоккеистом мира.
- 21 сентября 2022
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:00
-
08:00
-
07:15
-
07:00
-
06:00
-
05:00
-
04:00
-
03:00
- 20 сентября 2022
-
23:15
-
22:30
-
21:50
-
21:15
-
20:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:15
-
15:00
-
14:30