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«Сочи» — «Авангард»: ставка Дарьи Мироновой на игру регулярного чемпионата КХЛ

«Сочи» — «Авангард»: ставка Дарьи Мироновой на игру регулярного чемпионата КХЛ
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Известная журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч КХЛ «Сочи» — «Авангард».

Ставка: ТБ 5 за 1.67.

«У «Авангарда» после шести поражений кряду что-то заработало. Команда одержала две победы, забросив минимум три шайбы в каждом матче. Наконец-то «ястребы» поняли, что нужно производить больше, чем пропускать. С приeздом Боба Хартли в Россию начали забивать легионеры и все те, кто должен (кроме Ткачева). Пропал из ворот Галимов. Но успех над раненым «Трактором», который делает 14 бросков за игру, сложно назвать большим достижением. Это была битва аутсайдеров.

Прогноз с коэффициентом 3.10 на матч «Сочи» — «Авангард».

«Сочи» и «Авангард» выдали серию грязных матчей в период предсезонки, поэтому многие ожидают продолжения драк, удалений, сумбура. Учитывая и то, что лига сделала зачинщикам предупреждение, не удивлюсь, если игра получится обыденной. По Сочи развешаны анонсы матча, народ завлекают в партер. «Леопарды» одержали лишь одну победу в семи играх, на хороший хоккей расчитывать не приходится: 12 голов забито, 23 шайбы пропущены. «Сочи» уверенно сидит на последней строчке Запада, а на Востоке хуже «Авангарда» себя чувствует только «Нефтехимик». Ещё одна битва аутсайдеров должна сопровождаться эмоциями и задором. Главное, чтобы не перебарщивали судьи. Если на предсезонке борцы Назарова проигрывали основную часть драк, но возня против «Куньлуня» показала, что навыки ведения боя выросли. Выбираю ТБ 5», — сказала Миронова.

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