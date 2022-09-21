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«Торпедо» — «Трактор»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Нижнем Новгороде

«Торпедо» — «Трактор»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Нижнем Новгороде
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Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Торпедо» — «Трактор».

Ставка: победа «Трактора» в матче за 1.92.

«Тихой сапой «Торпедо» вплотную подобралось к первой четвёрке Западной конференции и заняло позицию в готовности вытолкнуть оттуда «Спартак». Удивительно, как вообще красно-белые с тремя поражениями подряд там ещё находятся. Другое дело, что нижегородцам поменять москвичей будет весьма сложно, поскольку тут далеко не всё зависит от них.

Прогноз с коэффициентом 3.70 на матч «Торпедо» — «Трактор».

Статистика личных встреч однозначно ни на кого не указывает. В десяти последних междусобойчиках, состоявшихся на нижегородской земле, «Торпедо» победило шесть раз, «Трактор» — четыре. Для гостей шесть побед было бы весомым преимуществом, для хозяев никакого преимущества практически нет. Но есть одна система, позволившая чётко предсказать результат предыдущего матча «Трактора». Челябинцы чётко чередуют победы и поражения. И после проигрыша «Авангарду» им пришла пора побеждать. Пусть и в Нижнем Новгороде.

Я, конечно, сильно переживаю за «Торпедо» по месту рождения, но против математики хожу редко. И на этот раз тоже не пойду. Поэтому предсказываю выездную победу «Трактора». У нижегородцев хорошая оборона, забить им трудно. Поэтому нас ждёт низовой матч, с тоталом, вряд ли превышающим 4.5. Но в итоге челябинцы наберут два очка. А «Торпедо», вполне возможно, тоже что-то с матча заработает, но это не факт», — сказал Лебедев.

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