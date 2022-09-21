«Сочи» — «Авангард»: прогноз на матч КХЛ от «Чемпионата»

Авторы Betassist специально для «Чемпионата» подготовили прогноз на матч КХЛ «Сочи» — «Авангард», который пройдёт 21 сентября.

Ставка: победа «Авангарда» за 1.70.

По большому счёту этот матч может восприниматься как битва аутсайдеров своих конференций с очень плохой игрой в обороне. Однако в данный момент это не совсем так, ведь результаты «Авангарда» в первый месяц сезона не отбирают у него потенциал и перспективы.

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Для омского клуба предстоящая встреча очень важна, ведь сейчас впервые в этом сезоне команда находится на подъёме – после шести поражений подряд она выиграла дважды — у «Барыса» и «Трактора». И теперь имеет отличный шанс продлить серию с худшей командой Запада.



«Сочи» в целом сейчас нечего противопоставить кризисному сопернику – у них всего одна виктория в семи встречах над «Барысом», пропускают «леопарды» в среднем не менее трёх шайб за игру и проигрывают даже «Куньлуню» (1:3).

«Авангард» выиграл девять предыдущих матчей с «Сочи», и 10-я победа как никогда близко, ибо подопечным Дмитрия Рябыкина необходимо выбираться из кризиса. Южане, конечно, непременно пощекочут оппоненту нервы, но, похоже, скорее драками, чем непосредственно хоккеем. Потому что с качеством игры у них туго.



С нападением серьёзных проблем у «ястребов» нет, даже при серии поражений они всего раз отправили в ворота соперника меньше двух голов, а оборона постепенно нормализируется. У «Сочи» такого прогресса не видно. В этом матче стоит отталкиваться от омичей, которым очень нужна победа, и они будут максимально мотивированы. Возьмём чистую победу гостей в основное время с коэффициентом 1.70, ставка попроще — индивидуальный тотал больше 2.5 гола за 1.55.

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