«Сочи» — «Авангард»: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ

Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев сделал ставку на матч КХЛ «Сочи» – «Авангард».
Ставка: победа «Сочи» в матче за 3.15.
«Многие ждут от этого матча массовых драк. Но, думаю, кулачные бои состоятся лишь в том случае, если матч будет складываться неудачно для хозяев. Команде Назарова в первую очередь требуются очки, а не зрелищные нокауты и разбитые физиономии соперника. Пока в чемпионате одержана всего одна победа, требуется выправлять ситуацию.
Прогноз с коэффициентом 3.10 на матч «Сочи» — «Авангард».
При этом шансы сочинцев на успех высоки. Сентябрьский «Авангард» — команда со множеством слабых мест. Да, «ястребы» прервали позорную серию поражений, но матчи в Астане и Челябинске отняли у них очень много сил. Назарову и Ко очки нужнее. Ставим на победу хозяев в матче», — сказал Плющев.
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