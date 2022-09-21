Прогноз на матч КХЛ «Ак Барс» — «Спартак» с коэффициентом 3.01

Представляем вашему вниманию прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» — «Спартак», который состоится в Казани.

Ставка: победа «Ак Барса» с форой (-2.5) за 3.01.

Неудача в первом матче регулярного чемпионата с московским «Динамо» явно пошла на пользу «Ак Барсу». Олег Знарок и его тренерский штаб получил необходимую пищу для размышления, а хоккеисты выучили урок о пренебрежительном отношении к сильному сопернику.

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После взбучки от бело-голубых в основное время «барсы» не проиграли шесть встреч подряд. Единственное поражение им нанесли минские динамовцы, да и то в овертайме. Пока по итогу семи встреч в активе хозяев 11 очков. Качество хоккея оставляет желать лучшего, даже сам Знарок открыто говорит, что хочет большего. Зато результат есть. Для сентября это самое главное.



«Спартак», безусловно, стал одним из открытий регулярного чемпионата КХЛ. Гости в первых встречах оказались наиболее эффективной командой по игре в обороне. Идеально вписался в состав голкипер Патрик Рыбар. Вратарь стал недостающим паззлом для защитного механизма красно-белых.

Только в последней игре чемпионата с «Ак Барсом» вся команда была излишне взвинчена и не слишком помогла Рыбару. В итоге поражение в Москве — 1:4. Итак, соперники проведут два матча подряд. В прошлый раз красно-белых подвела недисциплинированность — они провели в меньшинстве 16 минут игрового времени. Стоит отметить, что гости попали в кризис и выиграли только одну встречу из последних пяти. С учётом отличной формы «барсов» и личных счётов Знарка к москвичам, взять победу «барсов» с форой имеет смысл.



При желании можно даже рискнуть и заиграть победу «Ак Барса» с форой (-2.5) за 3.01. Отметим, что в двух из трёх последних очных игр в Казани хозяева взяли верх с разницей в три шайбы. Вариант попроще — П1 (-1.5), там коэффициент выше двойки.

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