Киргизия — Россия: когда играют, во сколько начало матча

Товарищеский матч между сборными Киргизии и России состоится 24 сентября. Игра начнётся в 17:00 мск на стадионе имени Долона Омурзакова (Бишкек).



Прогноз на матч Киргизия — Россия с коэффициентом 3.46.



В прямом эфире игру покажет один из российских телеканалов, но на данный момент официальной информации на этот счёт нет. Ожидается, что объявление будет сделано в ближайшие дни.



Хозяева успешно провели отборочный турнир на Кубок Азии. Сборная Киргизии заняла второе место в группе с Сингапуром, Мьянмой и Таджикистаном, набрав семь очков в трёх встречах. Киргизия уступила первую строчку Таджикистану лишь из-за худшей разницы голов.



Это будет первая очная встреча сборных России и Киргизии в истории, прежде команды друг с другом не играли.



Сборная России считается явным фаворитом матча. Ставки на подопечных Валерия Карпина принимаются с коэффициентом 1.27. Шансы сборной Киргизии оценены в 12.0. Заключить пари на ничью предлагается за 6.50.



Если обе команды смогут забить, зайдёт коэффициент 2.06. Победа сборной России всухую идёт за 2.03.



10 лучших экспрессов на сегодня.



Прогноз на матч Шотландия — Украина с коэффициентом 3.20.

Почему хитрый Роберто Манчини снова не проиграет сборной Англии.

Прогноз на матч Хорватия — Дания с коэффициентом 7.50.

Аршавин: пока ситуация на Украине не нормализуется, Россию не вернут.

Прогноз на матч Польша — Нидерланды с коэффициентом 3.25.