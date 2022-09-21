«Сочи» — «Авангард»: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ 21 сентября

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Сочи» — «Авангард».
Ставка: победа «Авангарда» за 1.70.
«Ещё совсем недавно, буквально два тура тому назад, «Авангард» в общей турнирной таблице находился ниже сочинцев. Он не находился на самом дне, поскольку там лежал лицом вниз (и продолжает лежать) «Нефтехимик». Но вечно так продолжаться не могло, даже несмотря на то, что «Авангард» целую вечность играет на выезде, «ястребов» наконец прорвало, они победили, стряхнули с себя пораженческое оцепенение, после чего победили еще раз. И этот факт делает шансы сочинцев в предстоящем матче совсем мизерными, если не сказать исчезающими.
Прогноз с коэффициентом 3.10 на матч «Сочи» — «Авангард».
С момента появления на карте КХЛ нашего самого южного хоккейного клуба соперники встречались в Сочи семь раз. Можно сказать, что у них нечто вроде ничьей, поскольку счет побед 4-3 в пользу сочинцев. Но при нынешней игре южан этот факт вряд ли имеет какое-нибудь решающее значение. В трех последних матчах нынешнего сезона сочинцы трижды поражали ворота соперников, то есть забрасывают в среднем по одной шайбе за игру. А пропускают больше трех. Еще два тура тому назад первым кандидатом на выход среди всего тренерского состава КХЛ был Дмитрий Рябыкин. А теперь, похоже, Андрей Назаров, и опередить его может только Олег Леонтьев из «Нефтехимика».
Итак, с учетом текущего разгона «Авангарда», шансов у сочинцев я практически не вижу, как бы они ни цеплялись, а они, конечно же, цепляться будут, поскольку Назаров, имеющий к омичам личные чувства, своих подопечных накрутит и мотивирует. Но и это сочинцам не поможет, лишь продлит их агонию. «Авангард» победит, сделает это весьма уверенно и в основное время», — сказал Лебедев.
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