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«Сочи» — «Авангард»: ставка Павла Лысенкова на игру регулярного чемпионата КХЛ

«Сочи» — «Авангард»: ставка Павла Лысенкова на игру регулярного чемпионата КХЛ
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Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют «Сочи» — «Авангард».

Ставка: победа «Авангарда» и ТБ 5.5 за 3.00.

«Мы помним, что в предсезонке команды встречались два раза, и два раза были массовые драки, причём с первых же секунд. После этого КХЛ сказала, чтобы команды прекращали это безобразие – драки не нужны, за это будут жёстко наказывать. Думаю, что это напугает в первую очередь «Сочи» — никто не захочет подставляться под многоматчевую дисквалификацию.

Прогноз с коэффициентом 3.10 на матч «Сочи» — «Авангард».

«Авангард» потерпел шесть поражений подряд на старте – это сенсация. Но после этого команда выиграла уже два матча подряд и набрала ход. «Сочи» — главный аутсайдер Западной конференции, поэтому «Авангард» должен разогнаться ещё больше.

Я ставлю на то, что «Авангард» выиграет, а тотал будет больше 5.5, коэффициент 3.0. «Сочи» мне совсем не нравится в этом сезоне», — сказал Лысенков.

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