«Ак Барс» — «Спартак»: ставка Анатолия Емелина на матч регулярного чемпионата КХЛ

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин сделал ставку на матч КХЛ «Ак Барс» – «Спартак».
Ставка: победа «Ак Барса» и ТМ 5.5 за 2.17.
«Соперники уже встречались в воскресенье – уверенную победу одержал «Ак Барс». Похоже, Знарок понимает, как вскрывать оборонительные построения Бориса Миронова. Думаю, казанцы являются фаворитами и в этом матче. Их тренерский штаб не слабее, чем красно-белый. А по мастерству, конечно, команда из Татарстана намного сильнее. Не стал бы брать большой тотал – думаю, в матче будет максимум четыре заброшенных шайбы.
Прогноз на матч «Ак Барс» — «Спартак» с коэффициентом 3.01.
Всё-таки обе команды подойдут к игре в достаточно свежем состоянии, после двух дней отдыха. А значит, и ошибаться будут меньше. «Спартак» будет сушить игру и защищаться с максимальной дисциплинированностью, но победит всё равно «Ак Барс», — сказал Емелин.
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