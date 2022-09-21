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«Ак Барс» — «Спартак»: ставка Анатолия Емелина на матч регулярного чемпионата КХЛ

«Ак Барс» — «Спартак»: ставка Анатолия Емелина на матч регулярного чемпионата КХЛ
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Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин сделал ставку на матч КХЛ «Ак Барс» – «Спартак».

Ставка: победа «Ак Барса» и ТМ 5.5 за 2.17.

«Соперники уже встречались в воскресенье – уверенную победу одержал «Ак Барс». Похоже, Знарок понимает, как вскрывать оборонительные построения Бориса Миронова. Думаю, казанцы являются фаворитами и в этом матче. Их тренерский штаб не слабее, чем красно-белый. А по мастерству, конечно, команда из Татарстана намного сильнее. Не стал бы брать большой тотал – думаю, в матче будет максимум четыре заброшенных шайбы.

Прогноз на матч «Ак Барс» — «Спартак» с коэффициентом 3.01.

Всё-таки обе команды подойдут к игре в достаточно свежем состоянии, после двух дней отдыха. А значит, и ошибаться будут меньше. «Спартак» будет сушить игру и защищаться с максимальной дисциплинированностью, но победит всё равно «Ак Барс», — сказал Емелин.

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