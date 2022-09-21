Беларусь U21 — Россия U21: время начала матча, какой канал покажет в прямом эфире

21 сентября в Борисове (Беларусь) на стадионе «Городской» состоится товарищеский матч между молодёжными сборными Беларуси и России. На поле выйдут футболисты, которым не исполнилось 21 год (U21).

Прогнозы на главные матчи дня.

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 мск. В прямом эфире игру молодёжных сборных России и Беларуси покажет телеканал «Матч!». На территории Беларуси встречу будет транслировать канал «Беларусь 5».



Явным фаворитом считается сборная России: заключить пари на подопечных Михаила Галактионова можно за 1.62. Успех сборной Беларуси доступен за 4.77. Ничья идёт за 4.07.



Аналитики рассчитывают на большое количество голов: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.66, при этом тотал меньше 2.5 доступен за 2.27. Ставка «обе забьют» оценена коэффициентом 1.65.

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